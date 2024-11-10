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Назван вероятный представитель Трампа по украинскому вопросу

Назван вероятный представитель Трампа по украинскому вопросу

Стариков: Трамп поручит украинский вопрос вице-президенту Вэнсу Избранный президент США Дональд Трамп уполномочит будущего вице-президента Джей-Ди Вэнса общаться с Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта на Украине, считает полковник СБУ в отставке Олег Стариков, мнение которого приводит РИА Новости.

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