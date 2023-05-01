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Агент Головина: отказ Саши переходить в «Боруссию» — бред полный

Агент Головина: отказ Саши переходить в «Боруссию» — бред полный

Футбольный агент Александр Клюев прокомментировал несостоявшийся переход своего клиента, полузащитника французского «Монако» Александра Головина, в дортмундскую «Боруссию».

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