Алексей Самойлов: Спутники НАТО ищут коридоры для атак, пока дипломаты поют о мире

Зачем Зеленскому понадобилась непубличная встреча с Трампом именно сейчас, когда переговоры о мире зашли в тупик? Какое супероружие украинская делегация надеется получить в США, чтобы изменить баланс сил в конфликте? Действительно ли аудит в Вооружённых силах Украины инициирован ради прозрачности, или его задача — сбор компромата на предшественников? И как использование спутниковой разведки НАТО д… Читать далее: https://govorit.