Говорит Европа ⚡
Сайт "Говорит Евр...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Говорит Европа ⚡

164 подписчика

Алексей Самойлов: Спутники НАТО ищут коридоры для атак, пока дипломаты поют о мире

Алексей Самойлов: Спутники НАТО ищут коридоры для атак, пока дипломаты поют о мире

Зачем Зеленскому понадобилась непубличная встреча с Трампом именно сейчас, когда переговоры о мире зашли в тупик? Какое супероружие украинская делегация надеется получить в США, чтобы изменить баланс сил в конфликте? Действительно ли аудит в Вооружённых силах Украины инициирован ради прозрачности, или его задача — сбор компромата на предшественников? И как использование спутниковой разведки НАТО д… Читать далее: https://govorit.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии