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Царьград

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В Челябинске дали 7 лет колонии за взятку в 200 тыс. рублей

В Челябинске дали 7 лет колонии за взятку в 200 тыс. рублей

В Челябинске 43-летний представитель таджикской диаспоры получил семь лет колонии строгого режима и штраф в 1 млн рублей за передачу 200 тыс.

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