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Предлагается запретить соцсетям показывать подросткам запрещенный контент

Предлагается запретить соцсетям показывать подросткам запрещенный контент

В целом предлагается ввести контроль за использованием IT-компаниями рекомендательных сервисов: специальных программ, в том числе искусственного интеллекта, подбирающих для каждого конкретного человека набор информации, которая ему будет показана.

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