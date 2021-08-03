Предлагается запретить соцсетям показывать подросткам запрещенный контент

В целом предлагается ввести контроль за использованием IT-компаниями рекомендательных сервисов: специальных программ, в том числе искусственного интеллекта, подбирающих для каждого конкретного человека набор информации, которая ему будет показана.
В целом предлагается ввести контроль за использованием IT-компаниями рекомендательных сервисов: специальных программ, в том числе искусственного интеллекта, подбирающих для каждого конкретного человека набор информации, которая ему будет показана.
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