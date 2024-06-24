AP: визит Путина в Пхеньян стал мощным сигналом Западу

Визит российского лидера Владимира Путина в КНДР стал тревожным предупреждением для Запада. Как пишет The Associated Press, «на прошлой неделе прозвучал сильный сигнал: в условиях растущей конфронтации с США и их союзниками из-за ситуации на Украине российский лидер готов бросить вызов интересам Запада».