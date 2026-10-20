Киевскому режиму необходимо инициировать диалог с Россией, пока украинские войска сохраняют хоть какие-то силы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ В Магаданской обл...
- Временному повере...
- AB Волк: губернатор ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым