НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

В «Локомотиве-Кубань» считают, что Елатонцев не может выступать на профессиональном уровне из-за нарушения контракта

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев объяснил, почему у клуба есть претензии к центровому Кириллу Елатонцеву , который в прошлом году со скандалом покинул команду, уехал в NCAA, а этим летом вернулся в Россию и присоединился к ЦСКА .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии