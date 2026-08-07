В «Локомотиве-Кубань» считают, что Елатонцев не может выступать на профессиональном уровне из-за нарушения контракта

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев объяснил, почему у клуба есть претензии к центровому Кириллу Елатонцеву , который в прошлом году со скандалом покинул команду, уехал в NCAA, а этим летом вернулся в Россию и присоединился к ЦСКА .