Девять вагонов пассажирского поезда Воркута - Новороссийск сошли с рельсов в Коми, пострадали три человека

По состоянию на вечер 26 июня, после схода с рельсов девяти вагонов пассажирского поезда Воркута - Новороссийск на участке Инта-1 - Угольный Северной железной дороги в Республике Коми, три человека находятся в тяжелом состоянии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии