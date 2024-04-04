Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Японии, угрозы цунами нет

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6. Как пишет ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление, сейсмособытие зарегистрировано в Тихом океане у северо-восточного побережья острова Хонсю.
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