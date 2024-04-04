Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 274 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аким Воземчук
    Как сказал один сведущий человек"Мы знаем заказчиков и организаторов терракта".Поэтому и пытаются нейтрализовать отве...Макрон счел комме...
  • Алексей Рубин
    😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣😅😅😅😜Почти треть опрош...
  • Наталья Эрнст
    На воре и шапка горит... Засуетились крысы, знают что след на них выведит.Макрон счел комме...

Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Японии, угрозы цунами нет

Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Японии, угрозы цунами нет

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6. Как пишет ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление, сейсмособытие зарегистрировано в Тихом океане у северо-восточного побережья острова Хонсю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх