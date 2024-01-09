Топ-5 вещей, без которых нельзя отправляться в путешествие: советы эксперта

Турагент составил список вещей, без которых ваш отпуск может быть испорчен. 123RF/legion-media.ru Мы готовимся к путешествию не один день (а некоторые – не одну неделю или месяц), тщательно выбираем цвет одежды и подходящую обувь, однако забываем порой самые важные вещи.