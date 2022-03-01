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Как букетом по лицу: закрытие границ больно ударит по кошелькам приморцев 8 Марта

Как букетом по лицу: закрытие границ больно ударит по кошелькам приморцев 8 Марта

За неделю до, пожалуй, главного цветочного праздника в году — 8 Марта — флористы забили тревогу. Последствия санкций против России не обошли стороной и цветочный бизнес.

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