Первый Западный окружной военный суд вынес заочный приговор о пожизненном лишении свободы 39-летнему гражданину Украины Юрию Денисову* в рамках дела о теракте в Санкт-Петербурге в 2023 году, в результате совершения которого погиб военкор Максим Фомин, известный как Владлен Татарский, и пострадали ещё 52 человека.