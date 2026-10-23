Первый Западный окружной военный суд вынес заочный приговор о пожизненном лишении свободы 39-летнему гражданину Украины Юрию Денисову* в рамках дела о теракте в Санкт-Петербурге в 2023 году, в результате совершения которого погиб военкор Максим Фомин, известный как Владлен Татарский, и пострадали ещё 52 человека.
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