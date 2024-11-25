В Германии прошли похороны народной марки – «Фольксваген»

Знаменитый автоконцерн планирует закрыть сразу три завода и уволить тысячи работников. Да что говорить! Вся автомобильная индустрия Германии подыхает, как ошпаренная дворником псина под забором переживает сейчас не лучшие времена.
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