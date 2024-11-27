Как ноль дал нам математическую и философскую силу?

До появления нуля математика была осязаемым предметом, где числа имели вес и содержание. С появлением нуля возникла концепция математического «ничто»; она превратила наше прочное понимание величин в нечто теоретическое.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии