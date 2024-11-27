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Этот таинственный мир

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Как ноль дал нам математическую и философскую силу?

Как ноль дал нам математическую и философскую силу?

До появления нуля математика была осязаемым предметом, где числа имели вес и содержание. С появлением нуля возникла концепция математического «ничто»; она превратила наше прочное понимание величин в нечто теоретическое.

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