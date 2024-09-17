"ПГ": в России не стали запрещать усыновлять детей в недружественные страны

В Госдуме решили не рассматривать законопроект о запрете усыновления и передачи под опеку детей-сирот из России гражданам из стран, которые считаются недружественными, потому что вместо него будет рассмотрена более юридически выверенная инициатива.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии