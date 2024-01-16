Количество проданных билетов на развлечения стало рекордным в январе

Продажи билетов на развлекательные мероприятия на новогодние праздники (с 1 по 8 января) побили рекорд за последние пять лет, пишут «Ведомости» со ссылкой на «Яндекс Афишу» и билетные сервисы телекомоператора МТС — «МТС Live», Ticketland и Ticketscloud.