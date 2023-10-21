Конгресс США нашел чек для Байдена на 200 тысяч долларов от его брата

В надзорном комитете американской палаты представителей заявили, что нашли доказательства получения лидером США Джо Байденом 200 тысяч долларов от своего брата Джеймса, который получал деньги от местной медицинской компании за поиск инвесторов с Ближнего Востока.
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