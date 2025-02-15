Western Digital и SanDisk скоро снова станут независимыми компаниями Пресс-релиз, пред...

Western Digital и SanDisk скоро снова станут независимыми компаниямиПресс-релиз, предваряющий проведение компанией Western Digital мероприятия для инвесторов на этой неделе, начинался с заявления о намерениях завершить реструктуризацию по отделению NAND-бизнеса к 21 февраля текущего года.