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Western Digital и SanDisk скоро снова станут независимыми компаниями Пресс-релиз, пред...

Western Digital и SanDisk скоро снова станут независимыми компаниями Пресс-релиз, пред...

Western Digital и SanDisk скоро снова станут независимыми компаниямиПресс-релиз, предваряющий проведение компанией Western Digital мероприятия для инвесторов на этой неделе, начинался с заявления о намерениях завершить реструктуризацию по отделению NAND-бизнеса к 21 февраля текущего года.

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