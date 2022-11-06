Рогов: на севере Запорожской области готовят укрепрайоны из-за ожидаемого наступления ВСУ

На севере Запорожской области возводят укрепрайоны из-за возможного наступления украинских войск, рассказал изданию "Коммерсантъ" член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
На севере Запорожской области возводят укрепрайоны из-за возможного наступления украинских войск, рассказал изданию "Коммерсантъ" член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
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