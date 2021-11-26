Число многодетных семей в столице увеличилось в 2,5 раза благодаря мерам социальной поддержки. В столице создаются все условия для поддержки женщин с детьми: они могут рассчитывать на финансовую, юридическую, психологическую и профессиональную поддержку со стороны города.