Число многодетных семей в столице увеличилось в 2,5 раза благодаря мерам социальной поддержки. В столице создаются все условия для поддержки женщин с детьми: они могут рассчитывать на финансовую, юридическую, психологическую и профессиональную поддержку со стороны города.
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