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Кубок Петрова. «Динамо СПб» — «Торпедо-Горький». 1-й матч. Прямая трансляция: смотреть онлайн

Сегодня, 27 апреля, петербургское «Динамо» сыграет против нижегородского «Торпедо-Горький» в первом матче 1/2 финала Кубка Петрова.

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