Что такое «Воскресный невроз», или Почему нас не радуют выходные

ВА

Владимир Акулов

Разум - это предвидящее сознание... И у кого очень богатое воображение , - он в самые счастливые дни начинает ПРЕДСТАВЛЯТЬ неприятности будущего... И тревожится из-за этого ... Не из счастливой СЕЙЧАС реальности , а из сферы ВЫДУМАННЫХ представлений в сферу ощущений невротик переносит свою тревогу... И его настроение портится , хотя все у него СЕЙЧАС хорошо ! Это похоже на ОКР... Когда человек сам придумывает себе навязчивую тревогу .