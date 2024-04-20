Что такое «Воскресный невроз», или Почему нас не радуют выходные

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Разум - это предвидящее сознание... И у кого очень богатое воображение , - он в самые счастливые дни начинает ПРЕДСТАВЛЯТЬ неприятности будущего... И тревожится из-за этого ... Не из счастливой СЕЙЧАС реальности , а из сферы ВЫДУМАННЫХ представлений в сферу ощущений невротик переносит свою тревогу... И его настроение портится , хотя все у него СЕЙЧАС хорошо ! Это похоже на ОКР... Когда человек сам придумывает себе навязчивую тревогу .
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