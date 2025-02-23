ВС РФ освободили Новоандреевку в ДНР

Населенный пункт перешел под российский контроль в результате действий группировки войск «Центр» Подразделения группировки «Центр» вооруженных сил Российской Федерации завершили освобождение Новоандреевки в ДНР.
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