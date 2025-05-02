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Всё о женщинах

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Психолог назвала «криком о помощи» неконтролируемые покупки на маркетплейсах

Психолог назвала «криком о помощи» неконтролируемые покупки на маркетплейсах

Человеку не хватает дофамина или он чувствует себя одиноким. Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделилась Яна Лейкина.

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Комментарии
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F I
Кому то и барахло , а кому то, то что надо. В нашем доме Озон , на углу дома ,напротив Валберрис , за углом улицы через три дома ЯМаркет  в тапках дойти можно попутно выбросив мусор  в контейнер ))). Глупо идти на остановку общ. транспорта ,  платить за проезд туда сюда почти 100 руб.  , тратить время на дорогу и хождение по магазину  или рынку ( не факт что найдешь то что надо ) ... Удобно сидя перед монитором выбрать всё что тебе надо ,от мультиварки ,чайника , одежды ,обуви , телефона , мебели до продуктов - чай ,кофе , кондитерские  И даже одно время покупала понравившееся молоко , до взлета цены на него . Напротив домав квартале -  почта , лет 15 там забираю &quot;до востребования &quot; заказы из Китая  с Джум и АлиЭкспресс . Само собою , пользуюсь доставкой из магазинов  заказывая продукты , чтобы не тащить тяжести - сахар ,крупы ,картофель ,капусту и другие овощи ,фрукты ,мяс ( все хорошего качества привозят ,иначе враз &quot;сдохнет &quot; такой бизнес) ... Очень даже выгодно во всех смыслах , тем более ,глупо платить за интернет не используя его с пользой. А еще , по соседски бывает в складчину покупаем большим литражом моющие средства , специи клилограммами и многое  другое что разделив имеют копеечную стоимость , в отличие от магазинной ,те же специи ))) Так что ,возможно со стороны и &quot;неконтролируемые покупки &quot; , а в реальности нормальные продуманные &quot;хотелки &quot;  Вот зимою обновила гардероб  купив две куртки  (пуховик  приглянулся знакомым ,тоже себе заказали ,благо разные цвета и размеры есть на Валберис  ценою до 3500 руб . А главное , такие же ткани и фасоны курток  в магазинах 6-12 тыс. руб .)
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