Психолог назвала «криком о помощи» неконтролируемые покупки на маркетплейсах

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Кому то и барахло , а кому то, то что надо. В нашем доме Озон , на углу дома ,напротив Валберрис , за углом улицы через три дома ЯМаркет в тапках дойти можно попутно выбросив мусор в контейнер ))). Глупо идти на остановку общ. транспорта , платить за проезд туда сюда почти 100 руб. , тратить время на дорогу и хождение по магазину или рынку ( не факт что найдешь то что надо ) ... Удобно сидя перед монитором выбрать всё что тебе надо ,от мультиварки ,чайника , одежды ,обуви , телефона , мебели до продуктов - чай ,кофе , кондитерские И даже одно время покупала понравившееся молоко , до взлета цены на него . Напротив домав квартале - почта , лет 15 там забираю "до востребования " заказы из Китая с Джум и АлиЭкспресс . Само собою , пользуюсь доставкой из магазинов заказывая продукты , чтобы не тащить тяжести - сахар ,крупы ,картофель ,капусту и другие овощи ,фрукты ,мяс ( все хорошего качества привозят ,иначе враз "сдохнет " такой бизнес) ... Очень даже выгодно во всех смыслах , тем более ,глупо платить за интернет не используя его с пользой. А еще , по соседски бывает в складчину покупаем большим литражом моющие средства , специи клилограммами и многое другое что разделив имеют копеечную стоимость , в отличие от магазинной ,те же специи ))) Так что ,возможно со стороны и "неконтролируемые покупки " , а в реальности нормальные продуманные "хотелки " Вот зимою обновила гардероб купив две куртки (пуховик приглянулся знакомым ,тоже себе заказали ,благо разные цвета и размеры есть на Валберис ценою до 3500 руб . А главное , такие же ткани и фасоны курток в магазинах 6-12 тыс. руб .)