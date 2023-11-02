Имена Александр и Ева стали самыми популярными именами детей в Поморье в октябре 2023 года

В Архангельской области в октябре 2023 года самыми популярными именами стали: у мальчиков — Александр, Артём, Михаил, Матвей, Максим, Роман и Ярослав, у девочек — Ева, Валерия, Варвара, Мария, Алёна, Василиса и София.
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