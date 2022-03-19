НХЛ. «Вашингтон» одолел «Каролину», «Флорида» обыграла «Анахайм», «Колорадо» победил «Сан-Хосе»

«Каролина» уступила «Вашингтону» (3:4 Б) в очередной игровой день чемпионата НХЛ. «Флорида» на выезде обыграла «Анахайм» (3:0), «Сан-Хосе» уступил Колорадо» (3:5).
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