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В США испугались, что политика Трампа погубит экономику страны

В США испугались, что политика Трампа погубит экономику страны

REUTERS/Evelyn Hockstein Политика американского президента Дональда Трампа привела к тому, что в стране стало некому работать, и это может замедлить экономический рост США.

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