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Тульские новости

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В Туле 5 и 6 сентября будет прохладно и дождливо

В Туле 5 и 6 сентября будет прохладно и дождливо

В субботу и воскресенье в Туле температура не превысит 19 градусов, ожидаются дожди с вероятностью от 87% до 91%.

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