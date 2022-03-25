Пьяного лихача из Петербурга удалось задержать стрельбой из «табеля»

Сотрудники ДПС ночью ловили пьяного мигранта на «ВАЗ 21140», который ездил с выключенными фарами. Стражам порядка удалось пресечь действия гостя Северной столицы лишь стрельбой по колесам машины, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.