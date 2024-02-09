Крым 24 |Z| Все новости Крыма

❗️ Крыму угрожала опасность в 2014 году после госпереворота в Киеве, поэтому Россия оказала поддержку полуострову Президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону рассказал, что Россия не могла бездействовать в то время.
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