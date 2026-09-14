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Футбол. Чемпионат России. Вторая подряд ничья Краснодара

Футбол. Чемпионат России. Вторая подряд ничья Краснодара

Вот и в заключительном матче 8-го тура «Краснодар» на своем поле сыграл вничью с тольяттинским «Акроном», находящимся внизу турнирной таблицы.

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