Сотрудники МЧС желают всем новогоднего настроения! ❄️По данным ЦГМС в Волгоградской области 25 декабря: Облачно с прояснениями.
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Сотрудники МЧС желают всем новогоднего настроения! ❄️По данным ЦГМС в Волгоградской области 25 декабря: Облачно с прояснениями.