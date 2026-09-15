Суд в Петербурге отказался вернуть челябинского парламентария Наумова на выборы в Госдуму

Пока еще действующий депутат Госдумы Станислав Наумов, пытавшийся повторить успех и вновь попасть в парламент на грядущих выборах, не смог оспорить отказ восстанавливать его в качестве кандидата.
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