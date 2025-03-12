Российский замкомандира рассказал о настроениях в рядах ВС на фоне обстановки в Судже

Вылазка в Судже воодушевила всех бойцов Вооруженных сил России (ВС РФ) в Курской области. О настроениях в рядах Российской армии рассказал заместитель командира по военно-политической работе добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск «Юг», Анатолий Бибилов, передает ТАСС.
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