Российский замкомандира рассказал о настроениях в рядах ВС на фоне обстановки в Судже

Вылазка в Судже воодушевила всех бойцов Вооруженных сил России (ВС РФ) в Курской области. О настроениях в рядах Российской армии рассказал заместитель командира по военно-политической работе добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск «Юг», Анатолий Бибилов, передает ТАСС.