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Царьград

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Артемий Лебедев обвинил США в манипуляции экономикой Германии

Артемий Лебедев обвинил США в манипуляции экономикой Германии

Блогер Артемий Лебедев заявил, что экономика Германии полностью зависит от США. По его словам, Германия остается несамостоятельной вследствие влияния Америки, продолжая испытывать последствия Второй мировой войны, что мешает её глобальным экономическим интересам.

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