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Чемпионат Франции. «ПСЖ» примет «Монако» Головина. Парижане лидируют в Лиге 1, гости идут 3-ми

Чемпионат Франции. «ПСЖ» примет «Монако» Головина. Парижане лидируют в Лиге 1, гости идут 3-ми

Парижская команда лидирует в Лиге 1, набрав 27 очков к настоящему моменту. «Монако» занимает 3-е место, отставая от «ПСЖ» на 3 балла.

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