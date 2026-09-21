В Орловской области отменили режим ракетной опасности

Режим ракетной опасности в Орловской области действовал дважды за ночь, каждый раз более часа, но официальной информации об атаках не поступало.
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