Спасатель Щетинин посоветовал пересекать водоёмы в местах специальных переправ

Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин рассказал, что тёмные пятна на поверхности льда свидетельствуют о том, что его поверхность крайне тонкая, и выходить на неё опасно.
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