Продолжается подготовка к выборам Президента России. Совсем скоро - в 8:00 15 марта 2024 года избирательные участки Салехарда откроют свои двери для первых избирателей, а пока здесь идет подготовка к выборам Президента РФ.
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