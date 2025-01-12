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Царьград

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Русский боец Роман Копылов заработал $50 тысяч за бой на UFC в Лас-Вегасе

Русский боец Роман Копылов заработал $50 тысяч за бой на UFC в Лас-Вегасе

На турнире UFC Fight Night 249 в Лас-Вегасе Роман Копылов одержал победу над американцем Крисом Кёртисом нокаутом на последних секундах.

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