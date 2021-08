Один из лидеров Triangle Sun выпустил альбом под именем Isaac Nightingale После развала дуэта Triangle Sun один из ее солистов Вадим Капустин, он же Isaac Nightingale, выпустил англоязычный инди-поп альбом «Radio In Your Head» На пластинке танцевальный инди-рок Moving On соседствует с нежностью баллады Dreamers и поп-композициями Running Away и Fever, написанными по всем канонам мировых поп-чартов.