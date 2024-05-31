В поездке от «Бескудниково» пассажиров может сопроводить аудиогид

В честь грядущего пятилетия с момента открытия первых двух Московских центральных диаметров (МЦД), Проектный офис программы «Мой район» вместе с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы подготовил аудиогиды «Поезд отправляется» по маршрутам МЦД-1 и МЦД-2.