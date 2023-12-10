Мальчика назвали Митей: Филипп Киркоров рассказал, как принял роды в автобусе

Блестящий во всех смыслах поп король признался, что его реальный образ отличается от сценического. Филипп Киркоров кадр программы "Ты не поверишь!"Каждое появление Филиппа Киркорова в обществе всегда вызывает бурное обсуждение.
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