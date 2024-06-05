Украина решила бросить пожарных в огонь могилизации

На Украине начали мобилизовать пожарных, которые входят в структуру МВД. Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военный сформированного из майданщиков батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора» По словам Лапина, таким образом руководство ведомства пытается закрыть требование о мобилизации части сотрудников МВД, отправляя на фронт вместо силовиков представителей пожарной службы.