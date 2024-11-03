Врач Кашух: гарниры в виде риса и пюре из картошки лучше заменить на более полезные

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила о вреде популярных у россиян гарниров. Картофель и рис обладают своими достоинствами, но в виде гарниров они скорее вредны чем полезны для большинства людей.
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