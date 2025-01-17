Украина теряет обещанные Западу месторождения

Украина утратила контроль над месторождениями с редкими природными ресурсами @ Артем Геодакян/ТАСС Tекст: Олег Исайченко Наступление российской армии в Донбассе оборачивается для Украины не только потерей населенных пунктов, но и утратой обширных запасов природных ископаемых.