Виралайф
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Виралайф

315 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Благородный
    Вот хохло-дебилы.«Постоянно меняют...
  • Уфимцев я
    Это из области "калоши - самые лучшие в СССР!" Хотелось бы знать, кто там такой "вумный" - такие позорные статьи пишу...Путин обвинил ССС...
  • Владимир Карпов
    Сейчас, например, соцобеспечение пенсионеров - чисто символическое !!! Выжали все соки - и бросили на произвол судьбы...Путин обвинил ССС...

ЦИК заявил о полной готовности к началу выборов президента РФ

ЦИК заявил о полной готовности к началу выборов президента РФ

В ЦИК 14 марта заявили о полной готовности избирательной системы России к выборам. Принять в них участие досрочно уже смогли почти 2, 5 млн человек, еще 5 млн собираются голосовать онлайн, поэтому особое внимание уделили кибербезопасности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх