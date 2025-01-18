Экс-форвард ЦСКА Масалитин заявил, что Хвича сможет проявить себя ярко в "ПСЖ"

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью "Газете.Ru" заявил, что перешедшему из "Наполи" в "ПСЖ" полузащитнику Хвиче Кварацхелии на первых порах сможет помочь голкипер Матвей Сафонов.
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