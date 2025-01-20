В Казахстане "отменили" художницу, которая провела урок для Путина: Неожиданно пришло возмездие для русофобов

В Казахстане радикалы "отменили" художницу, которая провела урок рисования для Путина и Токаева. Асель Сабыржанкызы столкнулась с травлей, но неожиданно пришло возмездие для русофобов - казахстанские силовики решили наказать тех, кто спровоцировал разжигании ненависти.